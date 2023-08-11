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Медведи в Московском зоопарке спасаются от жары в бассейне

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Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
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В Московском зоопарке медведи искупались в бассейне.

На видео, опубликованном 11 августа, один из хищников зашел освежиться в резервуар во время жаркой погоды. Приняв водную процедуру, он вернулся в сухую часть вольера.

Ранее, 31 июля, администрация зоопарка в китайском Ханчжоу была вынуждена официально опровергнуть слухи о том, что поместила в вольер нанятого актера, который изображает малайского медведя. Слухи о том, что некоторые животные в зоопарке могут быть людьми, одетыми в костюмы, появились после публикации видео, на котором один из медведей стоит на задних лапах.

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