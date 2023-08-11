Сплавы по реке в Якутии запретили из-за лесных пожаров

В Якутии на время запретили сплавы по реке Буотаме в национальном парке «Ленские столбы». Причина — неблагоприятная пожароопасная обстановка и задымленность на территории нацпарка. Запрет начал действовать 10 августа и продлится до улучшения пожароопасной обстановки.

Реализация и выдача разрешений на сплав приостановлены. Исключение делается только для туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре.

При этом, как отмечает ИА YakutiaMedia, жителям и гостям республики разрешили посещать такие объекты парка, как устье Буотамы, Лабыдьа и Тукулааны.

Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется на территории всей республики. Дымом от возгораний в Усть-Майском районе, в Хабаровском крае и Амурской области заволокло несколько десятков населенных пунктов, в том числе Якутск. По данным «Авиалесоохраны», которые приводит ИА SakhaNews, в Якутии действует 117 природных пожаров на общей площади, превышающей 303 тыс. га.