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ЦБ оценил продажи валюты из ФНБ для инвестпроектов в 600 млрд рублей в год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк РФ (ЦБ) оценил продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиционных проектов в 600 млрд рублей в год в 2024–2026 годах. Такой прогноз содержится в проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», который был опубликован 11 августа. «Известия» ознакомились с документом.

В документе регулятор напомнил, что с августа 2023 года «вернулся к практике зеркалирования операций по инвестированию средств ФНБ в рублях, осуществляя продажи валюты». Как отмечается в проекте, в 2023 году объем продаж в рамках данного механизма составит 0,25 трлн рублей.

«По оценкам Банка России, в 2024–2026 годах продажи валюты в рамках данного механизма могут составить до 0,6 трлн рублей ежегодно. Эти операции окажут дополнительное влияние на параметры платежного баланса и ликвидность банковского сектора», — подчеркивается в документе.

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Ранее, 9 августа, аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов отметил, что решение ЦБ до конца года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России было ожидаемым на фоне продолжающегося падения рубля. Он добавил, что такой шаг окажет поддержку российской нацвалюте и поможет стабилизировать его в краткосрочной перспективе.

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