Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 11 августа, заявил в интервью телеканалу «24», что на территории России действует сеть украинских спецслужб.

Он уточнил, что доступ к этой сети имеют главное управление разведки (ГУР) Службы безопасности Украины (СБУ).

«Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут пользоваться этой сетью», — сказал Подоляк.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что Киев не желает переносить конфликт на российские территории, так как это не является его целью.

Однако ранее, 2 августа, Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России, а также пообещал «серьезные и ощутимые» последствия ударов Вооруженных сил Украины. Таким образом он прокомментировал атаку на Москву, совершенную Киевом 1 августа при помощи беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.