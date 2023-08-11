Почти 2,5 тыс. домов оказались в зоне ЧС после града на Кубани

В Краснодарском крае в зоне действия режима ЧС оказались более 2,3 тыс. домов, а также библиотека, школа, детский сад, гимназия, ДК и Дом детского творчества. Чрезвычайная ситуация сложилась в Мостовском районе Кубани, где 9 августа прошел дождь с градом.

Специалисты обследуют объекты, пострадавшие в результате стихии. Затем будут приниматься решения о размере компенсаций. По данным на вечер 10 августа повреждены кровли у 858 частных домов и шести социально значимых объектов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевого министерства ГО и ЧС.

Последствия непогоды ликвидируют 49 человек и 15 единиц техники. В случае необходимости группировку спасателей увеличат.

Агентство уточняет, что режим ЧС ввели в поселке Псебай и в станице Андрюки Мостовского района. По словам очевидцев, размер града достигал 7 см.

Ранее сообщалось об объявлении режима повышенной готовности из-за неблагоприятной погоды в Симферополе в Крыму. В эти дни там ожидаются ливни, град, грозы и шквалистый ветер до 20 м/с.