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Политолог оценил шансы на нормализацию отношений Белоруссии и Польши

Политолог Аверьянов: Минск взял курс на нормализацию отношений с Варшавой
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Минск взял курс на нормализацию отношений с Варшавой. Такое мнение 11 августа в разговоре с «Известиями» озвучил политолог Кирилл Аверьянов.

Так он прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко премьер-министру республики Роману Головченко связаться с польскими властями для налаживания отношений между странами.

«Накануне близкие к власти белорусские общественные организации приняли обращение к польскому народу, в котором они выразили желание жить в мире и дружбе с поляками. После этого последовало поручение президента Белоруссии председателю правительства осуществить налаживание отношений с польским руководством. Всё это указывает на то, что Минск взял курс на нормализацию отношений с Варшавой, и это абсолютно правильное решение, особенно учитывая то, что на польско-белорусской границе имеется достаточно серьезное военное напряжение», — сказал Аверьянов.

При этом политолог выразил сомнение в том, что отношения двух стран будут восстановлены в полной мере. Этому, как он отметил, препятствует фигура экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую поддерживают польские власти.

«Однако снятие военного напряжения, остановка эскалации в польско-белорусских отношениях — это вполне достижимые результаты», — заключил собеседник «Известий».

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8 августа стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных.

В тот же день белорусский политолог Алексей Дзермант сказал «Известиям», что стягивая войска на границе с Белоруссией, Варшава «играет и на внутреннем поле», и на геополитической арене. По его мнению, действия Польше не являются провокацией, это скорее запугивания, посыл Белоруссии, что она должна быть в постоянном напряжении из-за ситуации на границе.

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