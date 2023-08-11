Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа распорядился уволить всех областных военкомов.

По его словам, цинизм и взяточничество во время боевых действий — это государственная измена.

«Увольняем всех областных военкомов», — заявил он в Telegram-канале по итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны страны.

Украинский лидер также поручил назначить на эти места военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях. Зеленский распорядился о том, чтобы реализовал это решение главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Ранее, 6 августа, Reuters сообщило о заявлении украинского президента о продолжении увольнения чиновников в рамках борьбы с коррупцией в стране. Уточнялось, что при этом конкретных имен Зеленский не назвал. Агенство отметило, что таким образом глава украинского государства пытается произвести впечатление на своих западных партнеров.

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента, связанные с коррупцией, прошли и в конце января. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.