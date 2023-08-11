Банк России рассказал о двустороннем ограничении переводов за рубеж
Банк России рассказал, что действующие ограничения на переводы за рубеж являются двусторонними, смягчить их можно только на взаимной основе. Об этом 11 августа свидетельствует документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», опубликованный на сайте мегарегулятора.
«Меры по контролю за движением капитала являются мерами политики по поддержанию стабильности финансового сектора. Действующие в настоящее время ограничения носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер. Поэтому дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала возможно только на взаимной основе», — пишет ЦБ.
Кроме того, в документе Банк России напоминает, что динамика курса рубля определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Чем больше экономика адаптируется к внешним ограничениям, тем сильнее становится влияние потоков капитала на динамику курса.
Ранее, 9 августа, аналитик Сергей Суверов рассказал о причинах отказа ЦБ РФ от покупки валюты в рамках бюджетного правила. Он объяснил, что данное решение было вынужденным и направленным на стабилизацию курса рубля.