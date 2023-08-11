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Банк России рассказал о двустороннем ограничении переводов за рубеж

Банк России: действующие ограничения на переводы за рубеж носят двусторонний характер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Банк России рассказал, что действующие ограничения на переводы за рубеж являются двусторонними, смягчить их можно только на взаимной основе. Об этом 11 августа свидетельствует документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», опубликованный на сайте мегарегулятора.

«Меры по контролю за движением капитала являются мерами политики по поддержанию стабильности финансового сектора. Действующие в настоящее время ограничения носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер. Поэтому дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала возможно только на взаимной основе», — пишет ЦБ.

Кроме того, в документе Банк России напоминает, что динамика курса рубля определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Чем больше экономика адаптируется к внешним ограничениям, тем сильнее становится влияние потоков капитала на динамику курса.

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Ранее, 9 августа, аналитик Сергей Суверов рассказал о причинах отказа ЦБ РФ от покупки валюты в рамках бюджетного правила. Он объяснил, что данное решение было вынужденным и направленным на стабилизацию курса рубля.

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