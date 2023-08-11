Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин сообщил о провале попыток ВСУ закрепиться в Урожайном в ДНР
Армия
Российская ПВО сбила 16 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS
Происшествия
Двое детей утонули во время паводка в Приморье
Авто
В Москве на четверть снизилось число ДТП с участием нетрезвых водителей
Армия
На форуме «Армия-2023» представят крупнокалиберную винтовку «Астарта»
Происшествия
Пенсионер в Ленинградской области разбил голову своей жене поленом и кочергой
Происшествия
В Ленобласти алабай покусал двухлетнюю девочку
Мир
МИД РФ допустил закрытие Киево-Печерской лавры после решения о выселении монахов
Экономика
Банк России рассказал о двустороннем ограничении переводов за рубеж
Мир
Bild сообщила о неготовности ФРГ передать дальнобойные ракеты Украине
Мир
Лукашенко выразил готовность принять самолеты западных авиакомпаний
Происшествия
В Красноярском крае пропали два мальчика
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве

Врач перечислил вызывающие отеки заболевания

Врач Безрукавый: появление отеков может свидетельствовать о поражении печени и почек
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хирург первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал 11 августа, что отеки могут являться симптомами некоторых болезней, включая поражение печени и почек.

«Симптомы отеков включают отечность тканей, которая может быть заметна на лице, руках, ногах или животе. <...> Причиной отеков может быть также повышенное чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах», — сказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Безрукавого, чаще всего припухлости могут возникать при нахождении в одной позиции долгое время, употреблении пищи с большим содержанием соли, предменструальном синдроме, беременности, приеме некоторых лекарств. Однако в некоторых случая отеки становятся симптомом застойной сердечной недостаточность, поражения печени и почек, тромбоза, острой нехватки белка, ослабленных или поврежденных вен на ногах.

Врач посоветовал пить много воды для того, чтобы избавиться от припухлости. Помимо этого, он порекомендовал есть меньше соленой пищи, больше двигаться и исключить длительное нахождение в жаркой и сухой среде.

Хирург уточнил, что устранить отеки также могут помочь регулярные физические упражнения, направленные на разминку ног и рук.

Восполнение солнца: чем грозит дефицит витамина D
И почему передозировка добавками с полезным веществом ничем не лучше

Ранее, 6 августа, врач-дерматолог Юлия Галлямова назвала основные причины появления мешков под глазами. По ее словам, это возникает при болезнях и особенностях питания. Специалист отметила, что отеки, которые были вызваны неправильным приемом пищи перед сном, носят временный характер, с этим поможет справиться изменение рациона и добавление в свою косметичку средств, содержащих кофеин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023