Врач перечислил вызывающие отеки заболевания

Хирург первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал 11 августа, что отеки могут являться симптомами некоторых болезней, включая поражение печени и почек.

«Симптомы отеков включают отечность тканей, которая может быть заметна на лице, руках, ногах или животе. <...> Причиной отеков может быть также повышенное чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах», — сказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Безрукавого, чаще всего припухлости могут возникать при нахождении в одной позиции долгое время, употреблении пищи с большим содержанием соли, предменструальном синдроме, беременности, приеме некоторых лекарств. Однако в некоторых случая отеки становятся симптомом застойной сердечной недостаточность, поражения печени и почек, тромбоза, острой нехватки белка, ослабленных или поврежденных вен на ногах.

Врач посоветовал пить много воды для того, чтобы избавиться от припухлости. Помимо этого, он порекомендовал есть меньше соленой пищи, больше двигаться и исключить длительное нахождение в жаркой и сухой среде.

Хирург уточнил, что устранить отеки также могут помочь регулярные физические упражнения, направленные на разминку ног и рук.

Ранее, 6 августа, врач-дерматолог Юлия Галлямова назвала основные причины появления мешков под глазами. По ее словам, это возникает при болезнях и особенностях питания. Специалист отметила, что отеки, которые были вызваны неправильным приемом пищи перед сном, носят временный характер, с этим поможет справиться изменение рациона и добавление в свою косметичку средств, содержащих кофеин.