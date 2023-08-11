Россиянам назвали три жирных продукта для снижения веса

Авокадо, растительные нерафинированные масла и орехи помогут снизить вес, заявила 11 августа диетолог Мария Капралова.

По ее словам, авокадо помогает выводить из организма токсины, а также снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, он помогает организму в борьбе с раковыми клетками.

Она отметила, что в процессе снижения веса помогают растительные масла: миндальное, льняное, кунжутное, горчичное и другие.

«Правильные жиры дают организму чувство длительного насыщения», — приводит ее слова «Газета.Ru».

Насыщенные жиры делают сосуды эластичными, улучшают кожу и качество волос.

Помочь похудеть также могут орехи, сказала Капралова. Она рекомендует добавлять их в рацион, поскольку они улучшают липидный обмен, хорошо насыщают, помогая контролировать аппетит.

Ранее, 1 августа, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов развеял мифы о якобы провоцирующих набор веса продуктах. Он пояснил, что вес набирается не от продукта, а от добавок в готовом блюде. По его словам, на вес также влияют привычки и отсутствие культуры питания.