В Красноярском крае пропали два мальчика

В городе Ачинске Красноярского края пропали два мальчика. Об этом 11 августа сообщили местные паблики во «ВКонтакте».

«В дежурную часть поступило сообщение от обеспокоенных родителей о том, что их 10-летний сын накануне вечером ушел гулять и до настоящего времени не вернулся. Спустя пару часов обратилась мама еще одного 10-летнего мальчика, который также накануне вечером ушел и до сих пор о его местонахождении ничего не известно», — говорится в сообщении.

Из числа сотрудников органов внутренних дел сформировали поисковые отряды, которые проверяют возможные местонахождения мальчиков.

Один из мальчиков был одет в зеленую футболку, черные шорты и синие кроссовки. Другой носил футболку с рисунком волка.

Ранее, 5 августа, родственники 13-летнего мальчика, пропавшего в ходе сбора грибов в Еврейской автономной области, отыскали его вместе со спасателями. Его обнаружили в лесу в 5 км от места, где родители видели в последний раз.