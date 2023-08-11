Жару до +30 градусов спрогнозировали в Архангельской области

Синоптики прогнозируют жару в выходные в Архангельской области. Воздух прогреется до +30 градусов.

По данным Северного УГМС, в западных районах Поморья ожидаются дожди. Температура воздуха по ночам составит +12…+17 градусов. Об этом сообщает ИА FlashNord.

На следующей неделе синоптики ожидают похолодание. Температура снизится до +20…+25 градусов в дневные часы, на севере до +15 градусов. При этом ожидаются грозы.

Ранее синоптики предупредили о жаре до +34 градусов жителей Саратовской области. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.