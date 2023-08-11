ОАК создаст СП с «Глори Эйр» по разработке и производству БПЛА

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», приняла решение создать совместное с компанией «Глори Эйр» предприятие по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского и специального назначения. Об этом сообщается на сайте корпорации в пятницу, 11 августа.

Так, партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки.

«Сегодня мы ведем работы по ряду проектов транспортных беспилотников внеаэродромного базирования. Взаимодействие ОАК <…> с компанией «Глори Эйр» <…> позволит сформировать востребованную линейку решений и претендовать на весомые позиции на российском рынке», — подчеркнул генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

«Глори Эйр» — российская компания, занимающаяся локализацией передовых технологических решений в области БПЛА в РФ.

7 августа сообщалось, что в Самаре появится научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) «Самара». НПЦ планируется зарегистрировать в конце августа. Кроме общей координации деятельности кластера БАС он будет отвечать за проведение научных исследований, разработку и адаптацию технологий, а также за серийное производство для рынка как самих беспилотников, так и их структурных элементов. Помимо этого, НПЦ займется разработкой нормативно-правовой базы для прикладного бизнес применения БАС на всей территории России.

Ранее, в середине июня, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября.