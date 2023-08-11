Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики

Помимо базового сценария развития экономики проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», опубликованный Центробанком (ЦБ) РФ 11 августа, содержит и два альтернативных: «Усиление фрагментации» и «Рисковый». При этом регулятор допустил и более благоприятное развитие событий, чем заложено в базовом сценарии. «Известиям» ознакомились с документом.

В документе ЦБ дал сигнал, что реализация альтернативных сценариев вероятна.

В случае реализации базового сценария, указывается в проекте, трансформация российской экономики продолжится. При этом ее темпы роста будут более умеренными, чем в 2023 году, учитывая завершение фазы восстановительного роста. В 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%. Годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2024-м и останется на целевом уровне в дальнейшем.

По оценкам ЦБ, снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в среднем в диапазоне 7,9–8,3% годовых в 2023 году и 8,5–9,5% годовых в 2024-м.

В качестве основных рисков для российской экономики ЦБ указал ухудшение геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом. С учетом этого ЦБ рассматривает два альтернативных сценария.

Сценарий «Усиление фрагментации» предполагает большее по сравнению с базовым сценарием увеличение фрагментации мировой экономики и санкционного давления. Мировой рост на всем прогнозном горизонте будет ниже, чем в базовом сценарии. Это скажется на спросе на российский экспорт. Цена на нефть марки Urals будет постепенно снижаться и к 2025 году достигнет $45 за баррель, оставаясь на этом уровне до конца прогнозного горизонта.

Дополнительное сокращение экспорта по сравнению с базовым сценарием ограничит темпы прироста ВВП. В 2024 году они сложатся около нуля или несколько ниже, а в 2025 году возможен рост до 1%. Впоследствии экономика вернется на траекторию сбалансированного роста. При этом бюджетные расходы окажут поддержку экономике в 2024 году, хотя темп нормализации бюджетной политики замедлится по сравнению с базовым сценарием — возврат на параметры, близкие к базовому сценарию, состоится в 2025 году.

В случае реализации сценария «Усиление фрагментации» достичь цели по инфляции в 2024 году не получится, она вырастет до уровня вблизи значений 2023 года – 5–7%. Поэтому ЦБ будет вынужден реализовать более жесткую денежно-кредитную политику в 2024–2025 годах — средняя ключевая ставка сложится, соответственно, на 2,5 и 1,5 процентных пункта выше, чем в базовом сценарии.

Сценарий «Рисковый» дополнительно с этим учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису. Мировой спрос резко упадет — на фоне рецессии в двух крупнейших экономиках (США и еврозоне), усугубленной усиленной фрагментацией. Цены на нефть будут снижаться весь год и к 2025 году опустятся до $30.

Сокращение выпуска российской экономики будет продолжаться два года. В результате снизится уровень ВВП, хотя в нижней точке он останется несколько выше уровня 2020-го. Бюджетная поддержка экономики относительно базового сценария расширится — до уровня 2020 года. В 2026 году экономика будет расти восстановительными темпами 2,0–3,0%, при этом годовой рост в IV квартале 2026 года достигнет темпов 2,5–3,5%. Возвращение на траекторию сбалансированного роста произойдет только за горизонтом 2026 года.

В этом сценарии инфляция в первый год шока вырастает до 11–13%, и регулятору придется повысить ключевую ставку до 12,5–13,5%.

Впрочем, регулятор не исключает возможность реализации более благоприятного сценария по сравнению с базовым. Например, в случае значимого улучшения внешних условий или увеличения темпов роста производительности труда в результате структурной трансформации потенциальный темп роста российской экономики может ускориться. Тогда темпы экономического роста в 2024–2026 годах могут быть выше, а инфляционное давление ниже, что позволит ЦБ в 2024–2025 годах проводить денежно-кредитную политику с меньшим уровнем ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием и быстрее вернуть ее в нейтральную область.​

Ранее, 1 августа, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков рассказал, что рост российской экономики будет продолжаться, чему будут способствовать фундаментальные факторы.