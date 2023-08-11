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Лукашенко поручил премьеру Белоруссии наладить контакты с Польшей

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Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 11 августа, сообщил, что поручал премьер-министру республики Роману Головченко связаться с польскими властями для налаживания отношений между странами.

Лукашенко заявил, что Белоруссия прежде всего сотрудничает с Россией и Китаем. Однако он также указал на необходимость продолжать поддерживать отношения с Евросоюзом.

«И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога», — приводит агентство БелТА слова белорусского лидера на встрече с представителями организаций, расположенных на территории национального аэропорта Минск.

Однако он допустил, что до проведения парламентских выборов в Польше, которые должны состояться 15 октября, Варшава продолжит «нагнетать обстановку», чтобы оправдать перевооружение страны, и не пойдет на взаимовыгодный для обеих стран диалог.

«Они многое требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что это противоречит нашим интересам», — подчеркнул белорусский лидер.

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1 августа сообщалось о замеченных на польско-белорусской границе вертолетах Белоруссии, однако, по заявлению польского подполковника Яцека Горышевского, белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши не было.

В тот же день минобороны Польши сообщило, что увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. Позднее, 2 августа, Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами.

31 июля стало известно, что Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией. Комментируя это, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что это является формой политического сумасшествия Варшавы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

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