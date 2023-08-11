Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим от взрыва в Сергиевом Посаде

Пострадавшим от взрыва в Сергиевом Посаде будут выплачены компенсации в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Есть решение о специальных региональных выплатах — 2 млн рублей — семьям погибших. Тяжелораненым, которые сейчас в реанимации, — по 500 тыс. рублей. Госпитализированным с переломами — по 300 тыс. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении, — по 100 тыс. рублей», — пишет губернатор.

По словам Воробьева, очень важно устранить все повреждения, появившиеся от взрыва: это 397 квартир и 20 частных домов. Он заявил, что всë будет восстановлено при помощи специальных бригад. Также в результате взрыва пострадали 184 автомобиля. Воробьев отмечает, что все их владельцы получат компенсацию ущерба при написании заявления на имя главы.

Кроме того, повреждены пять объектов инфраструктуры, среди них есть учебные заведения — две школы и колледж. Глава региона указал, что к началу нового учебного года всё будет восстановлено. От взрыва повреждена заводская котельная, без горячей воды оставались 12 домов. В пятницу горячее водоснабжение было восстановлено.

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. На данный момент известно об одном погибшем и 80 пострадавших.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.