Санкционная тенденция

В недавний пакет блокирующих финансовых санкций США против России попали четыре компании из Киргизии. По версии американских властей, все они занимались поставками российским заказчикам через киргизскую юрисдикцию товаров двойного назначения, находящихся под экспортным контролем Штатов. Причем речь идет о наименованиях, контроль которых власти США считают приоритетным. Список из девяти таких приоритетных товаров был опубликован 19 мая 2023-го американской Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FINCEN) и Бюро промышленности и безопасности американского минторга. Речь идет прежде всего об электронике. Число товарных наименований, запрещенных к поставке в Россию, исчисляется тысячами, но именно указанные девять позиций считаются приоритетом.

Блокирующие санкции по основаниям нарушения экспортного контроля будут вводиться в первую очередь за трансакции с данными товарами. Правовым основанием в данном случае стал пп. (i) п. (а) ст. 1 Исполнительного указа президента США № 1424 от 15 апреля 2021 года. Эта норма дает полномочия минфину США вводить блокирующие санкции в отношении лиц, работающих с определенными секторами российской экономики. Технологический сектор — один из них.

Подобные основания крайне широки и по факту означают, что такие санкции могут быть применены против любого зарубежного контрагента российского технологического сектора. В числе иных секторов нашей экономики, работа в которых способна повлечь блокирующие санкции США, — финансовый, ОПК, энергетика, горнодобывающая промышленность, авиация и космос, строительство. Это не значит, что блокируются абсолютно все контрагенты. Но над ними висит дамоклов меч санкций, а эпизодические блокировки, подобные истории с четырьмя киргизскими компаниями, показывают, что механизм применяется. Заодно блокируются и российские заказчики. Пока практика говорит о том, что ключевыми мишенями таких санкций будут поставщики товаров двойного назначения, особенно по приоритетным товарным позициям.

Примечательно, что все четыре компании из Кыргызстана подпадают под «красные флаги», или индикаторы, на которые обращают внимание санкционные регуляторы США. Помимо работы в дружественной РФ юрисдикции и сделок по приоритетным для экспортного контроля товарным позициям, все указанные компании были открыты после начала специальной военной операции. Три из них появились в марте 2022-го, а одна — в июне прошлого года. Все четыре компании, судя по релизу минфина США, были ориентированы исключительно на работу с российскими заказчиками. Такая картина типична. Под санкции за взаимодействие с ранее заблокированными лицами или по основаниям нарушения экспортного контроля редко попадают крупные или даже средние фирмы. Обычно в их отношении применяются административные меры, особенно в случае наличия какой-либо связи с юрисдикцией США. А вот в отношении небольших фирм-посредников, ориентированных на санкционные юрисдикции, блокирующие санкции используются уже достаточно часто. Тем более что такие посредники зачастую никак не связаны с американской юрисдикцией и применять в их отношении административные штрафы сложнее.

Киргизские компании стали далеко не первыми жертвами санкций за работу с российскими заказчиками. Например, 24 февраля этого года в список заблокированных лиц включили швейцарско-итальянского бизнесмена Вальтера Моретти и его партнеров из Германии и Индии. Санкции были введены и в отношении двух индийских юридических лиц, которые использовались в качестве посредников для поставки в Россию высокотехнологичных товаров. Тогда же американцы заблокировали ряд компаний и связанных с ними лиц из Лихтенштейна, Нидерландов, Польши, Германии, Финляндии, Эстонии. В марте и апреле этого года под санкции по схожим основаниям попадали компании из Армении, КНР, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Блокировались юридические лица, связанные с финансовыми трансакциями в пользу ранее попавших под рестрикции лиц или связанных с ними активов в третьих странах (в ОАЭ, на Кипре, в Швейцарии и других странах).

Ни в одном из упомянутых случаев применение мер не вызывало каких-либо серьезных дипломатических трений между США и странами, в которых зарегистрированы заблокированные фирмы или чьими гражданами оказались такие физические лица. В случае союзников и партнеров Штатов, которые также вводят санкции, подобная ситуация объяснима. В случае остальных стран власти предпочитают не идти на конфликт во избежание более серьезных ограничений, при этом нередко закрывая глаза на деятельность партнеров российских фирм.

Впрочем, власти США и ЕС всё больше настаивают на том, чтобы глаза не закрывались как на обход экспортного контроля, так и на взаимодействие с подсанкционными российскими финансовыми институтами и другими заблокированными лицами. В частности, сообщалось об ужесточении регуляторных мер в Киргизии относительно оборота товаров двойного назначения, после того как соответствующую разъяснительную работу провели представители властей США, ЕС и Великобритании. Одним из результатов стало задержание партии из 14 беспилотных летательных аппаратов, транзит которых осуществлялся через Республику Кыргызстан. После того как 20 июля минфин США ввел блокирующие санкции против платежной системы «Юнистрим», работу с ней приостановил ряд финансовых институтов в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии. Вряд ли власти указанных стран принуждали банки к таким действиям, но комплаенс-службы банков действуют в опережающем порядке, опасаясь попасть под рестрикции или штрафы минфина США.

Очевидно, что блокирование работающих с РФ компаний из дружественных стран будет продолжаться. Сейчас США сосредоточились на тех компаниях, которые непосредственно связаны с подсанкционными лицами, действуют в их интересах либо вовлечены в обход экспортного контроля. Причем в последнем случае речь идет пока о поставках товаров двойного назначения. Вплоть до настоящего времени, например, не было случаев введения санкций за поставки через третьи страны «товаров роскоши» или иной менее технологичной промышленной продукции. Но такая практика может появиться в будущем.

ЕС внедряет в свое право инструменты, позволяющие применять сходные санкции. Например, п. (h) ст. 3 Регламента 269/2014 Совета ЕС дает ему полномочия вводить блокирующие санкции в отношении любых физических и юридических лиц, задействованных в обходе мер против России. Массовой практики, сопоставимой с американской, пока нет, но сам механизм уже существует. Кроме того, в недавний 11-й пакет санкций ЕС против России включены механизмы, позволяющие использовать экспортный контроль в отношении стран, компании которых задействованы в обходе ограничений в отношении РФ. В данном случае ответственность за обход понесут уже страны, а не отдельные компании. В 11-м пакете также поименовано 87 организаций из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, обходят экспортный контроль ЕС и в отношении которых используются ограничительные меры.

Применение блокирующих санкций к третьим странам за осуществление трансакций с российскими лицами в обход экспортного контроля или финансовых ограничений говорит о расширении подобной практики. Она создает дополнительные риски российским контрагентам в дружественных странах. Причем к такому риску серьезно относятся как сами контрагенты, так и власти этих государств, независимо от уровня союзных или партнерских отношений с Москвой. Подобные ограничения вряд ли обеспечат желаемую западными инициаторами блокаду России. Этого не удалось добиться даже в отношении Ирана, объемы экономики которого меньше наших. Однако следует иметь в виду издержки для бизнеса и не испытывать иллюзий относительно связи между политическими отношениями с дружественными странами и реальными стратегиями бизнеса и властей, учитывающих санкционные риски со стороны Запада.

Автор — программный директор клуба «Валдай»

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