Во время ремонта в Москве нашли пролежавший пять лет скелет

В московской квартире нашли скелет человека, который скончался около пяти лет назад. Об этом 11 августа рассказал источник «Известий».

«Житель дома, занимаясь ремонтом в своем жилье, случайно уронил один из инструментов на балкон квартиры ниже. Посветив фонариком на место предполагаемого падения, он увидел труп», — сказал он.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в Брошевском переулке Таганского района. Мужчина вызвал полицию, которая отвезла труп в морг. Предполагается, что скелет принадлежал мужчине. Возраст погибшего определить не удалось.

Ранее, 7 августа, режиссера и театрального постановщика Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее квартире в Москве. Эксперты установили, что смерть наступила примерно в начале 2022 года. Джимбинова являлась постановщиком спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова и режиссером фильма «Золушка» 1978 года.