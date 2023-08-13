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На суше и на море: Гармаш в Севастополе, Башмет в «Сириусе», «Горшенев» в Питере

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: пресс-служба фестиваля «Сириус»
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Народный артист Сергей Гармаш выступил в Севастополе для военных врачей, участников СВО и их семей. Кульминацией фестиваля «Сириус» в одноименном федеральном округе близ Сочи стали выступления Ильдара Абдразакова и народного артиста СССР Юрия Башмета. Лауреат премии «Оскар» Александр Петров работает над полнометражным мультфильмом об Александре Невском. Лучшим фильмом XXXI фестиваля российского кино «Выборг» признан «Свет» режиссера Антона Коломееца с Еленой Яковлевой в главной роли. Поклонники основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, известного как Горшок, отметили его юбилей. С интервалом в один день ушли из жизни народные артистки СССР Юлия Борисова и Вера Васильева. «Известия» выбрали самое запомнившееся в мире культуры.

Миру — свет

Лучшим фильмом XXXI фестиваля российского кино «Выборг» признана драма «Свет» режиссера Антона Коломееца с Еленой Яковлевой в главной роли.

А самой актуальной картиной форума обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев назвал документальный «Дивный мир» режиссера Ивана Власова, не получивший никаких призов.

«Дивный мир» снимался девять месяцев — столько времени выпускник мастерской Сергея Мирошниченко во ВГИКе Иван Власов провел с парнем Никитой, который вернулся с передовой без ноги, — рассказал эксперт. — У парня посттравматический синдром, но перед камерой он старается храбриться. Пробует жить с протезом, рассказывает о своих ощущениях, работает.

фестиваль
Фото: кинофестиваль российского кино «Выборг»/ruskinofest.ru

По мнению Сергея Сычева, это классическое интеллигентное кино длительного наблюдения. Фильм не делает выводов, а только свидетельствует.

Всего в программе форума было представлено около 80 картин. Со следующего года он вернет себе прежнее название «Окно в Европу». Президентом фестиваля станет режиссер Сергей Урсуляк.

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Сказки Балаклавы

Народный артист Сергей Гармаш выступил в Севастополе для военных врачей, участников СВО и их семей. В литературно-музыкальной композиции «И жизнь, и слезы, и любовь!» прозвучали рассказы Константина Паустовского и Александра Куприна. Выступление актера на сцене Театра имени Луначарского сопровождали музыканты из Донецкой и Луганской филармоний.

Актер рассказал, что ранее благотворительный спектакль, задуманный им в партнерстве с Юрием Башметом, был представлен в Луганске и Мангуше, однако в Севастополе звучит особенно знаково.

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш

Фото: ForPost-Афиша/sevastopol.su/Анна Корнилова

Действие «Гамбринуса» и вовсе происходит в Балаклаве, — заметил он. — Многое связывает с Севастополем и Константина Паустовского. Герои рассказа «Черное море» живут в Севастополе. Так что у нас есть особый повод вспоминать и его, и Александра Куприна с благодарностью.

«Я никак не ожидал, что российская анимация так выстрелит»
Режиссер и художник Александр Петров — о советском наследии, фильме про Александра Невского и нежелании оставаться на Западе после получения «Оскара»

Золотой Невский

Лауреат премии «Оскар» Александр Петров работает над полнометражным мультфильмом об Александре Невском. Акцент в сюжете сделан на взаимоотношениях правителя и полководца с ханами Золотой Орды. Об этом режиссер рассказал в беседе с «Известиями» накануне открытия своей персональной выставки «Многослойная реальность» в Музее кино на ВДНХ. На выставке будут представлены эскизы к будущей картине, а сам фильм, по словам режиссера, должен выйти в 2025 году.

Александр Петров также рассказал о состоянии отечественной анимации, добавив, что уверен в ее расцвете, хотя поначалу сомневался, что «она так выстрелит».

Александр Петров

Александр Петров

Фото: пресс-служба Музея кино

Вдруг появились новые люди, новые студии, которые понимают, что зритель хочет, и создают зрелищное, нацеленное на кассу кино. Сколько стран были покорены «Машей и Медведем», «Смешариками» и другими российскими мультсериалами! Нам есть чем гордиться! И мне кажется, у нас тут еще много впереди, — сказал он.

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Любимые народные

С интервалом в один день ушли из жизни народные артистки СССР Юлия Борисова и Вера Васильева. Обе были преданы своим театрам, прослужив на одной сцене более 70 лет.

Юлия Борисова сыграла в Театре Вахтангова свыше 60 ролей, в том числе принцессу Турандот в легендарной постановке. Всесоюзную известность в кино принесла актрисе роль Елены Кольцовой в фильме «Посол Советского Союза».

Это одна из последних актрис того самого поколения, которое многие годы олицетворяли с Вахтанговским театром. Человек необыкновенной скромности, необыкновенного такта, — подчеркнул директор театра Кирилл Крок.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На счету Веры Васильевой также порядка 60 ролей, среди них — прославившая ее графиня Альмавива в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро» Бомарше. А ее фильмография насчитывает более 40 картин.

Для меня она воплощение русской актрисы, в ней доброта, в ней любовь, в ней милосердие, — отметил в беседе с «Известиями» народный артист России Юрий Васильев.

Тайное познание: чем удивили Башмет и Абдразаков в «Сириусе»
На Большом летнем музыкальном фестивале отпраздновали юбилеи Рахманинова и Шаляпина

Дар и душа

Кульминацией Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус» стали выступления заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова и народного артиста СССР Юрия Башмета.

Ильдар Абдразаков представил премьеру программы в честь юбилеев Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Прозвучали романсы русских композиторов, оперные арии и народные песни. По словам артиста, Шаляпин обладал уникальным умением — умел рисовать голосом, и ему хотелось бы соответствовать этому дару.

Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков

Фото: пресс-служба фестиваля «Сириус»

В программе «Чайковский знакомый и незнакомый», представленной Юрием Башметом, юные солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра сыграли переложения произведений композитора для валторны и флейты.

На вопрос о необходимости подобных экспериментов маэстро Юрий Башмет ответил, что исполнять Чайковского — и огромное удовольствие, и невероятная ответственность. Чисто сыграть недостаточно, нужно играть с душой, и если это есть, то все инструменты хороши.

Король шутов: на экраны выходит сериал о Михаиле Горшке
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Вари, Горшок

Поклонники основателя и лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, известного как Горшок, отметили его юбилей. 7 августа культовому музыканту исполнилось бы 50 лет. В Санкт-Петербурге перед поклонниками выступила группа «Горшенев» — проект брата юбиляра Алексея Горшенева. Программа концерта состояла исключительно из песен «Короля и Шута».

Причиной того, что творчество артиста, ушедшего из жизни 10 лет назад, и сам его образ оказались на вершине новой волны популярности, обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров видит не только в нашумевшем сериале.

Алексей Горшенев

Алексей Горшенев

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Для нынешних 20-летних и для ровесников Горшка он образец всего неправильного, осуждаемого в нашу политкорректную эпоху, но такого притягательного, — размышляет эксперт. — Попади тот Горшок из начала нулевых в сегодняшний мир, его бы, наверное, быстро прокляли и левые, и правые, и феминистки, и борцы за права кого только можно. Но теперь он уже легенда и ему всё нипочем. Как говорилось в известном фильме, «он же памятник».

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