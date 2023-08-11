Неизвестные повредили припаркованные машины в Псковской области

В Псковской области разыскивают злоумышленников, которые повредили припаркованные автомобили в деревне Родина. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в ночь на 11 августа. На улице Владимирской повреждения получили три автомобиля. Собственники заявили о повреждениях стекол, проколах шин. Кроме того, неизвестные бросали в автомобили тяжелые предметы.

Сотрудники МВД проверили записи с камер видеонаблюдения, уточняет Псковская лента новостей. Ведется поиск причастных к акту вандализма для привлечения их к ответственности.

В июле в Амурской области возбудили уголовное дело по факту погрома на городском кладбище в Завитинске. Всего было повреждено около 140 могил.