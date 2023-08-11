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Карта спецоперации на Украине 11 августа

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 августа можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении ВС РФ продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в нескольких районах. В ходе ведения активной обороны были успешно отражены четыре атаки и контратаки ВСУ. Потери противника составили свыше 165 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица Krab польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На донецком направлении ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ. За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-20.

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На южнодонецком направлении сорвана попытка противника провести разведку боем. Успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На запорожском направлении отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 60 бойцов, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 человек, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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