Пушилин сообщил о провале попыток ВСУ закрепиться в Урожайном в ДНР

Украинские боевики не смогли закрепиться в Урожайном в Донецкой Народной Республике (ДНР), их попытки были отбиты. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин в пятницу, 11 августа.

«Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного <...> начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооруженных сил РФ уничтожили противника», — сказал он в беседе с ТАСС.

Пушилин уточнил, что попытки украинских войск закрепиться продолжаются, однако им в настоящее время это не удается.

Ранее, 8 августа, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военнослужащие отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Урожайного в ДНР. Также огнем артиллерии они уничтожили пункт временной дислокации в районе Угледара.

За день до этого Чехов заявил, что российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по объектам украинских войск на нескольких направлениях спецоперации, включая район Урожайного.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».