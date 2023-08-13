Хоп, мусорок: Польша и Германия разругались из-за вывоза отходов

Польша подала в Еврокомиссию жалобу на Германию за массовый вывоз мусора на польскую территорию. Не секрет, что отношения Германии и Польши вошли в очень плохую стадию — и дело не только в польских требованиях репараций за последствия Второй мировой войны. Обе страны обвиняют друг друга в нанесении экологического ущерба уже в наше время. Подробности — в материале «Известий».

Экология или экономика?

У обращения Польши с жалобой на Германию по «мусорному» вопросу долгая предыстория. Так, относительно недавно разгорелся конфликт из-за стратегически важного порта Свиноуйсьце на северо-западе Польши. Подходный канал к порту имеет глубину 14,5 м — и часть его проходит за пределами польских территориальных вод. Проблема, однако, заключается в том, что самые большие контейнеровозы заходить пока в Свиноуйсьце не могут, так как канал для них мелок.

В Варшаве решили расширить возможности порта. Государство подписало с муниципалитетом Свиноуйсьце соглашение на €1,65 млрд (часть инвестиций поступит из структурных фондов ЕС) о совершенствовании инфраструктуры водного транспорта в порту. Данная программа состоит из трех взаимосвязанных инвестиционных задач. В частности, на эти деньги в польских территориальных водах будет построен подходной канал глубиной 17 м, шириной 500 м и длиной 70 км. Также предусматривается строительство волнолома для нового аванпорта (внешняя часть гавани) и приобретение землесосного снаряда для обслуживания фарватера.

Однако эти планы вызвали крайнее недовольство германской стороны — против реконструкции Свиноуйсьце начали возражать немецкие муниципалитеты, экологи, неправительственные организации. Дело в том, что порт Свиноуйсьце находится на территории острова Узедом (Узнам), большая часть которого принадлежит Германии. И теперь немцы выражают опасения, что запланированные польским правительством работы нанесут невосполнимый ущерб природе острова, его животным и растениям, отпугнут от здешних мест туристов — и большая часть этого урона достанется как раз на долю немцев.

Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

В свою очередь, поляки обвиняют своих западных соседей в лицемерии. Польская пресса пишет, что немцы, апеллируя к защите природы, на самом деле защищают свои узкие интересы. Из-за геополитического кризиса и связанных с ним антироссийских санкций грузооборот немецких портов стал снижаться — и теперь германцы опасаются, что после реконструкции Свиноуйсьце их гавани понесут еще большие убытки. «Как всегда в подобных случаях, на помощь приходят экологические аргументы. Предвидя такое развитие ситуации, польское правительство модифицировало планы строительства и, учитывая требования своих оппонентов, подписало предварительное соглашение, которое изменит траекторию подхода судов к терминалу в Свиноуйсьце. Но, несмотря на это, критика с немецкой стороны не прекращается», — отмечает Polskie Radio 24.

Журналист «Польского радио 24» Мацей Марцинек ссылается на неназванных им экспертов, утверждающих, что немецкая экономика приходит в упадок. «В Евросоюзе Германия — одна из немногих стран, которая не справилась с потерями, вызванными пандемией. Кризис еще больше усугубился войной на Украине. Германия, которая годами зависела от поставок газа из России, должна была заранее уточнить свою энергетическую политику. Берлин, который до этого не заботился об энергетической безопасности, внезапно был вынужден диверсифицировать свои поставки ресурсов, а также вернуться к использованию традиционных источников энергии», — констатирует Марцинек.

На границе ходят хмуро

Уже больше года длится конфликт Берлина и Варшавы из-за ситуации на пограничной реке Одра (Одер), разделяющей два государства. Польша начала работы по углублению русла по свою сторону границы, а также расширяет прибрежную инфраструктуру и строит дамбы, предохраняющие от наводнений. В планах Варшавы интенсификация грузового и пассажирского судоходства по Одре. Но здесь Польша вновь столкнулась с возражениями со стороны немцев, доказывающих, что такие действия губят речную природу.

Прошлым летом немцы получили мощный аргумент в пользу своих доводов — на Одре в больших количествах стала дохнуть рыба. Тогда даже глава государственного агентства «Польские воды» Пшемыслав Даца назвал ситуацию экологической катастрофой, а к уборке рыбы пришлось привлечь солдат польской армии. На тот момент отношения Польши и Германии накалились до такой степени, что они даже не смогли опубликовать совместный меморандум о причинах гибели водных обитателей. Немецкие эксперты настаивали на том, что это однозначно результат воздействия человеческого фактора, в то время как поляки уверяли, что тут могли быть задействованы и некие «природные факторы».

Фото: Global Look Press/dpa/Frank Hammerschmidt

Однако немцы попали в собственную ловушку. Когда они начали слишком уж сильно возмущаться польским планом развития судоходства на Одре, им напомнили соглашение от 2015 года, которое тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель подписала во время визита в Варшаву. В документе указывалось, что Германия не возражает против строительства дамб на Одре и углубления реки. Теперь немцы пытаются задним числом оспорить соглашение, доказывая, что оно принималось для обеспечения защиты от наводнений, а не для того, чтобы интенсифицировать судоходство по Одре.

В июле текущего года представитель министерства по защите природы Германии Кристофер Штольценберг заявил, что одной из главных причин прошлогодней экологической катастрофы на Одре стал бесконтрольный сброс в реку польской стороной солей ртути. Более того, по словам Штольценберга, поляки продолжают сбрасывать в реку это вредное вещество. Даже в самой Польше некоторые СМИ пишут о возмущении жителей сел, находящихся у Одры, что они не были проинформированы властями о потенциальной угрозе. Кстати, мертвую рыбу в Одре всё еще находят — причем с тревожащей регулярностью.

Представитель министерства по защите природы Германии Кристофер Штольценберг Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Frank Ossenbrink

Недавно министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке заявила, что поляки делают недостаточно для защиты реки. По словам Лемке, в подходе Польши не видно никаких изменений, ситуация остается удручающей. В доказательство Лемке ссылается на свежий доклад института IGB, доказавшего, что из-за сточных вод, поступающих в реку с польской стороны, в Одре расплодились токсинообразующие водоросли Prymnesium parvum, которые и способствовали гибели рыб. В настоящее время эти водоросли присутствуют по всей реке. Однако министр климата Польши Анна Москва настаивает на том, что Одер охраняется должным образом, а ФРГ распространяет дезинформацию. Впрочем, даже польские правительственные эксперты признают, что в стране отсутствует должный контроль за сбросами промышленных предприятий. В итоге руководство разных регионов выдавало разрешения на слив независимо друг от друга, не интересуясь общей картиной.

Недавно заместитель министра инфраструктуры Польши Марек Гробарчик заявил, что его государство продолжит выполнять свои планы по развитию, не обращая внимания на немецкие жалобы. Гробарчика, однако, беспокоит то, что Германия нашла себе союзников в самой Польше. Это польские оппозиционные партии (оппонирующие правящему «Праву и Справедливости») и даже польский суд, зачастую признающий основательность выдвигаемых немцами экологических претензий.

Перехват оружия

В конечном итоге в Варшаве решили бороться с немцами их же оружием. На днях власти Польши подали в Еврокомиссию жалобу на Германию за массовый ввоз мусора в республику — и планируют дойти до суда ЕС. Немцы, правда, считают себя в своем праве — они завозят в Польшу мусор на основании договора, некогда заключенного между двумя государствами. Но в польской правящей партии «Право и Справедливость» указывают, что соглашение наносит вред Польше и вообще было заключено не ПиС, а правительством, сформированным другими партиями.

Польский министр климата Анна Москва заявила: «У нас не осталось выбора. Мы используем путь, который доступен любой европейской стране. Мы используем жалобу в ЕК, что является первым этапом разбирательства в Европейском суде юстиции». Одновременно министр «пнула» прежнее правительство, сформированное ныне оппозиционными «Гражданской платформой» и Польской крестьянской партией. 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, по результатам которых власть в стране может смениться. Исход этих выборов пока не ясен — данные социологических опросов дают противоречивую картину. И теперь «Право и Справедливость» использует «мусорную» тему для борьбы не только с Германией, но и со своими внутренними оппонентами.

Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

Со слов Москвы, прежнее правительство создало в Польше своего рода «мусорное эльдорадо» — так как смягчило нормы поступления отходов в страну. «Это эльдорадо стимулировало нашего западного партнера к ввозу мусора в Польшу. В результате мы имеем 35 тыс. т нелегальных отходов на семи свалках», — указала Москва. По ее словам, Польша многократно, но безрезультатно обращалась к немцам, «призывая забрать германские отходы, которые нелегально хранятся на польской территории». Со слов министра, «польский налогоплательщик не может платить за вывоз германского мусора».

Анна Москва обвинила предыдущую правящую коалицию в том, что она в 2013 году допустила «ослабление» регулирования, определяющего правила ввоза мусора и выдачи решений об управлении отходами в Польше. «Его настолько расшатали, что было принято решение отказаться от экологического решения», — жалуется министр, добавляя, что правительство «Гражданской платформы» и Польской народной партии «заминировало всю страну мусором». По словам министра, «об этом узнал весь мир» — и свой мусор в свое время захотели разместить в Польше не только Германия, но и Сальвадор, Италия, Гана, Венесуэла.

Фото: REUTERS/SOPA Images/Sipa USA/Mateusz Slodkowski

Министр утверждает, что «правительство ПиС объявило войну мусорной мафии» и что «все правила, касающиеся импорта и управления мусором, были ужесточены». Однако на семи польских свалках всё еще остается 35 тыс. немецкого мусора — «незаконно», по мнению Анны Москвы. В свою очередь, польский министр по делам ЕС Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что «нет никаких сомнений в том, что имело место нарушение европейского законодательства со стороны Федеративной Республики Германия, которая должна взять на себя ответственность за незаконные отходы, переданные в Польшу». Ведь Сенк напоминает, что германская партия «Зеленых» состоит в тамошней правящей коалиции — и она, по его мнению, должна надавить на своих партнеров и забрать немецкий мусор из Польши. Вель Сенк заключил, что польское правительство хочет, чтобы вопрос был решен «мирным путем», но «с немецкой стороны не было доброй воли».