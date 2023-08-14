Зерновой вопрос

Глобальная продовольственная проблема — возможно, самый старый из всех вызовов для человечества. Тем не менее решить ее до сих пор так и не удалось. Потому что проблема эта состоит не в том, что Земля не может производить достаточное количество продуктов питания для своего населения, а в том, что цены на продовольствие постоянно растут.

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) ежемесячно публикует индексы цен, по которым отчетливо виден экспоненциальный рост стоимости основной группы продовольственных товаров в последние десятилетия (за редким исключением краткосрочных периодов падения цен на все сырьевые товары). Из этих данных очевидно, что политический кризис, начавшийся в 2022 году, — не единственная причина роста цен на продовольственные товары. И выход России из зерновой сделки в 2023 году — тоже.

Что же толкает мировые цены на продукты питания к постоянному повышению? Во-первых, как бы банально это ни звучало, играет роль рост численности населения Земли (в ноябре 2022 года была преодолена отметка в 8 млрд человек). Таким образом, спрос на продовольствие продолжает расти. Во-вторых, огромное значение имеет трансформация потребительского поведения. Так, азиатские страны (в первую очередь Китай) по мере роста доходов своего населения начинают предъявлять всё больший спрос на мясо (c 1980 по 2020 год Китай увеличил его потребление в 4,5 раза). А рост спроса на мясо увеличивает цены не только на него, но и на все другие категории товаров.

В-третьих, постоянно повышается энергоемкость сельскохозяйственной деятельности: новые технологии, безусловно, повышают эффективность аграрного сектора, однако требуют все больше и больше энергии, цены на которую тоже растут. В-четвертых, в погоне за альтернативными источниками энергии многие страны активно производят биотопливо первого поколения (биоэтанол и биодизель) непосредственно из растений, являющихся основными продовольственными и кормовыми культурами (пшеница, кукуруза, соя, сахарный тростник и так далее). Это снижает их зависимость от углеводородного топлива, но сокращает предложение указанных культур на рынке и — в свою очередь — стимулирует рост цен на продовольствие.

В-пятых, на рост цен постоянно оказывают влияние глобальные изменения климата и дефицит пресной воды. Мы можем наблюдать увеличившееся число природных аномалий (засухи, наводнения и ураганы), ведущее к падению урожаев во многих регионах мира и влекущие за собой запреты на экспорт основных продовольственных товаров правительствами многих стран с целью удержать цены на них на приемлемом уровне хотя бы для собственного населения.

Что же касается дефицита пресной воды, то он также напрямую влияет на сельскохозяйственную деятельность в большинстве регионов мира, так как сельское хозяйство — основной потребитель пресноводных ресурсов (70%). В-шестых, на мировой рынок продовольствия существенное влияние оказал и кризис, вызванный COVID-19. В 2021 году индексы цен на продовольствие продемонстрировали существенный рост.

Поэтому в контексте вышесказанного будет несправедливо утверждать, что именно события 2022–2023 годов лежат в основе современного продовольственного кризиса. Безусловно, нарушение логистических цепочек тоже сыграло заметную роль в подстегивании цен на продовольствие. Однако этот фактор не стал основополагающим.

При этом после завершения нынешнего политического кризиса не следует ожидать автоматического падения цен. Единственным способом сдерживания глобальной продовольственной проблемы может стать увеличение наукоемкости сельского хозяйства во всех странах-производителях, включая Россию. Повышая эффективность сельскохозяйственной деятельности, можно добиться увеличения урожайности и, как следствие, понижения потребительских цен на продовольствие.

Однако это всё равно будет заметно только в средне- и долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной.

Автор — кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора