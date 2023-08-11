Двое детей утонули во время паводка в Приморье

Двое несовершеннолетних утонули во время паводка в Приморском крае. Об этом 11 августа сообщила прокуратура региона в своем Telegram.

«По предварительной информации два брата проводили время у обочины дороги на расстоянии около 1 км от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа. В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в нее попал его брат, пытавшийся оказать помощь», — говорится в сообщении.

Были организованы поиски двух мальчиков. Вскоре были обнаружены их тела. На месте происшествия работают специальные службы.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

Ранее в этот день сообщалось, что семь населенных пунктов Приморья оказались отрезаны от автомобильного сообщения из-за дождей в Красноармейском, Октябрьском и Уссурийском округах.

9 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей. По его словам, в ближайшие дни в Приморье будут очень и очень сложными — за два дня выпадет до 100 мм осадков, или месячная норма.