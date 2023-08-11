Почти 200 человек за неделю пострадали от клещей в Красноярском крае

В Красноярском крае за прошедшую неделю 199 человек пострадали от укусов клещей. Такие данные сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

На этот раз обошлось без заболеваний. По сравнению с показателями предыдущей недели число покусанных клещами красноярцев снизилось на 62 человека.

Санитарные власти предупреждают, что, несмотря на снижение активности клещей в местных лесах, жители должны помнить о правилах безопасности и важности своевременной вакцинации.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что с начала сезона в Оренбургской области от укусов клещей пострадали 1878 человек. Это на 28,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.