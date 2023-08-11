В ТПП прокомментировали передачу ОСК под управление ВТБ

Передача Объединенной судостроительной корпорации под управление ВТБ открывает возможности для более эффективной работы, прежде всего, с финансовыми потоками и бюджетированием, сказал в интервью «Известиям» председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

По его мнению, в результате ОСК должна выйти на безубыточность. Кроме того, будет обеспечен «более строгий финансовый контроль расходования средств и контрактации, производственной эффективности».

Гамза отметил, что ОСК — это огромная структура, имеющая подразделения по всей России. В компании работает порядка 95 тыс. человек. «При этом ОСК осталась в каком-то смысле устаревшей структурой по качеству менеджмента, по скорости решений и т.д., а должна стать не просто базой для обеспечения растущего спроса на современные суда в стране, но и выходить на мировые рынки, и быть там конкурентоспособной», — заявил эксперт.

Он добавил, что современное судостроение, как и другие ключевые сектора машиностроения и других технологических производств, — основа и экономического суверенитета России, и база для международного развития. «Россия должна стать экспортером современных качественных судов — это абсолютно реальная, выполнимая задача», — считает Гамза. Однако для этого, продолжил он, нужна «серьезная перестройка и управления, и процесса внедрения технологических новаций, и финансового менеджмента».

В связи с этим теперь группе ВТБ предстоит решить ряд «задач стратегического масштаба», констатировал собеседник издания. Он уточнил, что речь идет о докапитализации ОСК, специальных программах льготного финансирования, о повышении уровня финансового и производственного управления, модернизации производств и ревизии проблемных точек в холдинге.

10 августа президент России Владимир Путин заявил о решении передать ОСК — крупнейшего судостроителя России — группе ВТБ. Акции компании (100% в госсобственности) будут переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет. По словам вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот шаг необходимо сделать, в частности, для привлечения внебюджетного финансирования.