Лада Дэнс впервые после аварии обратилась к поклонникам

Певица Лада Дэнс 11 августа обратилась к поклонникам впервые после аварии.

«Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова и слова поддержки, они дарят мне силы в этот сложный период», — написала она в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, медицинский уход за ней на максимальном уровне. Лада Дэнс пообещала в скором времени предоставить официальную информацию о произошедшем с ней.

ДТП с участием исполнительницы произошло вечером 5 августа на 52-м км трассы М-2, когда она возвращалась домой на такси после корпоративного мероприятия. Ладу Дэнс госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также ей диагностировали травму бедра и многочисленные ушибы. Кроме того, в аварии пострадала и хореограф певицы — Елена Романова.

Сейчас певица находится в одной из частных клиник Подмосковья.

Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Известиям», что у нее затруднена речь. Пудовкин также отметил, что исполнительница намерена подать иск на 12 млн рублей к транспортной компании после ДТП.

8 августа директор певицы сообщил, что ей сделали вторую операцию на лице. Он уточнил, что тогда ее состояние после аварии ухудшилось.