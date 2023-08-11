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Особый противопожарный режим ввели в двух селах Камчатки

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В Камчатском крае на территории сел Долиновка и Мильково Мильковского муниципального района с пятницы, 11 августа, и вплоть до 31 августа будет действовать особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения и недопущения природных пожаров.

Как уточнили ИА KamchatkaMedia в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в этот период запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в границах поселений и городских округов. Организации не должны проводить пожароопасные работы в лесах, в том числе сельскохозяйственные палы, им запрещено сжигать стерни и пожнивные остатки, разводить костры на полях и сжигать мусор.

Пожарные части и пожарные посты приведены в повышенную готовность для незамедлительного реагирования в случае природных пожаров.

В начале июля на Камчатке вводили ограничение на посещение природного парка «Ключевской». На туристических маршрутах могли находиться только туристы в составе организованных туристических или спортивных групп официальных туроператоров, которые передвигались по утвержденным маршрутам в составе аттестованного гида.

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