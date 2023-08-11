Очевидица сняла первые кадры после падения беспилотника в Москве

Очевидица падения беспилотника на Карамышевской набережной в Москве Мария Иванова сняла первые кадры после ликвидации аппарата. Соответствующая запись появилась в распоряжении «Известий» в пятницу, 11 августа.

«Тут сейчас такой взрыв был! Тут просто асфальт трясся», — поделилась девушка на фоне множественных сигнализаций, исходящих от припаркованных автомобилей.

По словам Ивановой, в момент происшествия она шла на работу, когда раздался резкий жесткий взрыв.

«Я сразу наклонилась, нагнула голову. Поднимаюсь, поворачиваюсь и вижу огромнейший клубок черного дыма. Он быстро рассеялся. Но удар был настолько сильный, что асфальт как будто трясся», — сообщила она.

Как рассказала девушка, все ее коллеги услышали взрыв. На рабочем месте разрушений не было, максимум немного осыпался потолок.

Еще одна женщина — свидетель падения БПЛА в беседе с «Известиями» рассказала, что прогремевший взрыв показался ей звуком падения строительных лесов.

Ранее этим же днем, 11 августа, очевидцы сообщили о взрыве на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной. Так, на кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», можно заметить крупное облако дыма над зданиями.

Позже мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный аппарат над набережной. Градоначальник также указал, что в результате инцидента пострадавших и серьезных разрушений нет.

В Министерстве обороны России заявили, что в городе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы, рассказали в ведомстве.