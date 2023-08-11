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VK решила уйти с Лондонской фондовой биржи

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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VK приняла решение о прекращении своей деятельности на Британских Виргинских островах и перерегистрации компании в РФ. Об этом 11 августа говорится в ее пресс-релизе.

Компания также прекратит с 12 сентября листинг депозитарных расписок и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и проведет первичное включение ценных бумаг на Московской бирже.

В пресс-релизе отмечается, что решение о редомициляции было обусловлено «невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 года».

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В июне VK приобрела права на долгосрочную аренду штаб-квартиры «ВКонтакте» в доме Зингера в Санкт-Петербурге, здание которого находится на Невском проспекте.

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