Фото дня: старт ракеты «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25»

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Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» отправилась в путешествие к естественному спутнику Земли. Выйти на нужную траекторию полета ей поможет ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Приземлится на лунную поверхность тезка земного спутника примерно 21 августа