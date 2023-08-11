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Спасатели обеспечат безопасность туристов на Авачинском вулкане

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На Камчатке спасатели будут обеспечивать безопасность туристов при их массовом восхождении на вулкан Авачинский. Об этом ИА KamchatkaMedia рассказали в пресс-службе КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».

Так, у подножия вулкана будут дежурить пятеро сотрудников специализированной пожарно-спасательной части, вдоль склона Авачи распределятся порядка 10 сотрудников поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». У обеих групп будут альпинистское снаряжение, средства связи, медикаменты для оказания доврачебной помощи.

В субботу, 12 августа, в 6:00 спасатели проведут инструктаж перед восхождением, участники зарегистрируются перед подъемом и получат купоны, а в 7:00 будет дан старт массовому восхождению.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды произошел пепловый выброс высотой до 3 км. Вулкан высотой 1156 м находится в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану «оранжевый» цветовой код опасности.

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