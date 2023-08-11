Экономика США находится на грани кризиса, однако Белый дом продолжает наращивать расходы на поддержку киевского режима, беря у своих граждан всё больше и больше. Об этом 11 августа «Известиям» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Так он прокомментировал информацию о том, что американский президент Джо Байден попросил конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около $40 млрд. Из них $24 млрд — на Украину и другие международные нужды.

«Американская политика уже не первый год находится в состоянии агонии. Всеми силами Вашингтон стремится сохранить свои позиции хоть где-то, но каждый раз безуспешно. Абсолютно всем очевидно — гегемонии США пришел конец», — сказал Толмачев.

Парламентарий отметил, что это произошло не только усилиями России и Китая: огромное количество стран за пределами так называемого цивилизованного мира не просто догнали, но и перегнали страны Запада.

«Вместо того чтобы принять эту данность, США берут у своих граждан всë больше и больше для невнятных попыток сдержать восходящие сверхдержавы — но что люди получают взамен? Рост нищеты, безработицы, ЛГБТ-повестку и штурм Капитолия. Экономика США находится на грани крупнейшего кризиса в истории — они должны всем, но продолжают наращивать расходы на поддержку украинской хунты. Мы не против, пусть еще сильнее закабаляют себя и своих граждан — это не повлияет на нашу политику. Вашингтон не понимает одного — их время прошло и мы в любом случае победим», — заключил он.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.

В тот же день член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди указала в беседе с «Известиями» на то, что США ослабли из-за помощи Украине.

6 августа напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения. На демонстрацию вышли десятки людей. Они принесли с собой плакаты, призывающие прекратить поставки. Также на них видны призывы распустить НАТО. Люди выражают мнение, что стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров без предварительных условий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.