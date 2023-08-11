Купание на пяти пляжа ограничили в Самаре

Роспотребнадзор проверил состояние воды и песка на пляжах Самарской области. На пяти пляжах в Самаре не рекомендовано купаться.

Всего было взято больше 150 проб воды в местах отдыха на санитарно-химические показатели. Еще 510 проб проверили по микробиологическим показателям, 657 проб — на возбудителей инфекционных заболеваний. Об этом сообщает НИА «Самара». Жителям Самары не рекомендовано купаться на первой, второй и четвертой очередях набережной, а также на пляжах Загородного парка и спуска улицы Советской Армии.

В ведомстве пояснили, что вода не соответствует норме по микробиологическим показателям. Состояние песка соответствует нормативам.

Аналогичная проверка проведена на пляжах в Омске. Пробы не соответствуют показателям по содержанию общих колиформных бактерий и E.coli. Еще в 50 пробах воды выявлены отклонения от нормативов по содержанию железа. В пяти пробах обнаружены цисты простейших. Еще в четырех пробах обнаружены яйца токсокар. Купание на пляжах запрещено.