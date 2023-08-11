Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным инициативы создания Игр стран БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в среду, 9 августа. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого» в пятницу, 11 августа.

По его словам, коллеги обсудили инициативу создания Игр стран БРИКС.

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», — сказал Лукашенко.

Проведение Игр БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка) планируется 20–23 июня 2024 года в Казани. Соревнования пройдут по 25 видам спорта. Ожидается участие около 50 стран, то есть не только спортсменов из государств союза и кандидатов на вступление в него, например Ирана, Белоруссии, Египта, Аргентины, Алжира, Бангладеша, Эфиопии. Игры пройдут за месяц до старта Олимпиады в Париже.

Еще в мае министр спорта России Олег Матыцин предложил Путину провести эти соревнования в РФ. Он указал на важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур.