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Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным инициативы создания Игр стран БРИКС

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Фото: официальный интернет-портал президента Белоруссии/president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в среду, 9 августа. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого» в пятницу, 11 августа.

По его словам, коллеги обсудили инициативу создания Игр стран БРИКС.

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», — сказал Лукашенко.

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Проведение Игр БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка) планируется 20–23 июня 2024 года в Казани. Соревнования пройдут по 25 видам спорта. Ожидается участие около 50 стран, то есть не только спортсменов из государств союза и кандидатов на вступление в него, например Ирана, Белоруссии, Египта, Аргентины, Алжира, Бангладеша, Эфиопии. Игры пройдут за месяц до старта Олимпиады в Париже.

Еще в мае министр спорта России Олег Матыцин предложил Путину провести эти соревнования в РФ. Он указал на важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур.

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