Жителей Саратовской области предупредили о жаре до +34 градусов

Синоптики прогнозируют жару на территории Саратовской области в выходные. Воздух будет прогреваться до +34 градусов.

По словам заместителя начальника регионального гидрометцентра Дмитрия Мытарева, в течение двух дней сохранится влияние антициклона, несмотря на падение атмосферного давления. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы ожидается +18…+23 градуса, днем +28…+34 градуса. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Скорость ветра составит 3–9 м/с. В таких условиях сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воды в Волге достигла +24,6 градуса.

В Московской области из-за высокой пожарной опасности объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Кроме того, в регионе ожидаются грозы.