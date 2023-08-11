Прокуратура начала проверку после исчезновения двух детей в Приморье

В Хорольском муниципальном округе Приморского края пропали двое детей 10 и 12 лет. Предположительно, их затянуло паводком в водопропускную трубу.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, информация о пропаже детей поступила днем в пятницу, 11 августа. Два брата играли у обочины дороги примерно в 1 км от села Дальзаводское.

Во время игры одного из мальчиков потоком паводка затянуло в водопропускную трубу. Брат пытался ему помочь и упал в нее. На место происшествия выехали правоохранители. Прокуратура проводит проверку.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что жительница Первоуральска Свердловской области ушла из дома с пятилетней дочерью и не вернулась. Она взяла свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении дочери. Ранее женщину привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей.