Момент падения беспилотника в Москве попал на видео. Соответствующие кадры в пятницу, 11 августа, появились в распоряжении «Известий».

На записи можно заметить крупный взрыв среди зданий. Сообщалось, что от осколков никто не пострадал и серьезных разрушений не было.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о взрыве на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной. Так, на кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», можно заметить крупное облако дыма над зданиями.

Позже мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный аппарат над набережной. Градоначальник также указал, что в результате инцидента пострадавших и серьезных разрушений нет.

В Министерстве обороны России заявили, что в городе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы, рассказали в ведомстве.