Иномарка сбила мужчину на электросамокате в Туле

В Туле водитель иномарки сбила на переходе мужчину на электросамокате. Об этом сообщает ТСН24 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла вечером 10 августа на улице Октябрьская. По предварительным данным, 54-летняя водитель Kia Rio допустила наезда на 32-летнего мужчину, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате.

В результате ДТП водитель самоката получил травмы. После оказания медпомощи его отпустили.

Отмечается, что мужчина пытался пересечь дорогу на зеленый сигнал светофора, но, как утверждают очевидцы, не спешился с самоката.

В июле сообщалось, что по итогам шести месяцев 2023 года в России зафиксировано 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 181,9% больше, чем за аналогичный период 2022-го.