В Москве прощаются с Леонидом Володарским

Церемония прощания с переводчиком Леонидом Володарским проходит в пятницу, 11 августа, в зале ЦКБ № 1 в Москве. Проститься с ним пришли родственники, коллеги и деятели искусства.

Похороны состоятся позднее в этот же день.

Володарский ушел из жизни 8 августа после продолжительной болезни, ему было 73 года.

Леонид Володарский родился в Москве в 1950 году. Он прославился как синхронный переводчик фильмов, появившихся на советских и российских экранах в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Также занимался переводами английской и американской художественной литературы.

Помимо этого, выступил в качестве автора сценария и ведущего 10-серийного телефильма «Разведка, о которой знали немногие».

С 2014 года Володарский вел авторскую программу на радиостанции «Говорит Москва».