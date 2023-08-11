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Общество
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Пашинян заявил об отказе Азербайджана пропускать гумпомощь в Нагорный Карабах

Момент падения БПЛА попал на видео

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