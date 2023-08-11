Место падения беспилотника в Москве оцепили

Карамышевская набережная в Москве, где упал беспилотник, оцеплена. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает корреспондент «Известий» с места происшествия.

Сейчас на месте работают спецслужбы, также ожидается прибытие взрывотехников.

На соответствующих кадрах видны полицеские машины и работа сотрудников оперативных служб.

Ранее этим же днем, 11 августа, очевидцы сообщили о взрыве на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной. Так, на кадрах, появившихся в распоряжении «Известий», можно заметить крупное облако дыма над зданиями.

Позже мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный аппарат над набережной. Градоначальник также указал, что в результате инцидента пострадавших и серьезных разрушений нет.

В Министерстве обороны России заявили, что в городе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы, рассказали в ведомстве.