Боеприпас нашли на стройке в Хабаровске

В Хабаровске на строительной площадке нашли предмет, похожий на боеприпас. Его обнаружили строители во время земляных работ. Они незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали предмет и подтвердили, что это 85-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Боеприпас передали сотрудникам правоохранительных органов для исследования.