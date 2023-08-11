Руководители ЖКХ Белгородской области были задержаны

Задержаны руководители ЖКХ Белгородской области и Центра экологической безопасности. Об этом 11 августа сообщил источник «Известий».

По версии следствия, преступная группа организовала схему по получению взяток на постоянной основе от коммерческих структур в особо крупном размере.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Другие подробности уточняются.

Ранее, 8 августа, сообщалось о задержании мэра Димитровграда Андрея Большакова по подозрению в коррупции. При обыске в машине у мужчины было найдено, по предварительным данным, более 1 млн рублей. Позже его сняли с должности в связи с утратой доверия.