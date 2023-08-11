Кровли шести многоквартирных домов отремонтируют в Инте в 2023 году

В городе Инте (Республика Коми) в 2023 году отремонтируют кровли шести многоквартирных домов. Об этом сообщил руководитель городской администрации Владимир Киселев.

По его словам, в программу капремонта включены сразу три дома по улице Полярная. Речь идет о домах № 11, 15 и 16. Также в порядок приводят кровли домов по Воркутинской, 16, Куратова, 50 и Чернова, 4.

«Один дом по адресу улица Чернова, 4 уже сдан, два — в стадии завершения. Кровля дома по улице Полярная, 15 почти отремонтирована, готовится к сдаче», — цитирует Киселева ИА «Комиинформ».

Завершить работы на всех объектах планируется до конца лета. Общая стоимость ремонта составила около 70 млн рублей.