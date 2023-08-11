Осенью в России появятся рестайлинговые кроссоверы Exeed LX и VX

В октябре-ноябре в России начнутся продажи рестайлинговых версий кроссоверов Exeed LX и VX. Об этом сообщает 11 августа портал «Китайские автомобили».

Обновленный VX дебютировал на рынке КНР весной 2023 года. От актуальной в России модели новинка отличается измененным дизайном решетки радиатора и переднего бампера.

Кроме того, рестайлинговый Exeed VX может похвастать полностью переработанным оформлением интерьера. Концепция нового салона схожа с Exeed RX. Помимо этого, некоторые дизайнерские решения обновленного кроссовера напоминают интерьеры автомобили Mercedes-Benz: об этом можно судить по кнопкам регулировки кресел на дверных картах.

VX предлагает покупателю 10 эйрбэгов, функцию беспроводной зарядки мобильных устройств и многие другие опции. Вероятно, как и на китайском рынке, кроссовер будет доступен в шестиместной и семиместной конфигурации салона.

Тем временем рестайлинг Exeed LX выдался более скромным. Самые главные изменения затронули оформление решетки радиатора и переднего бампера автомобиля, а также несколько измененный дизайн панели приборов и дверных карт.

Ранее, 9 августа, на российском рынке начались продажи китайского гибридного кроссовера Wey Lanshan. Цена на ввезенный по параллельному импорту авто 2023 года выпуска начинается от 6,3 млн рублей.

Главная фишка гибрида Lanshan ― запас хода 1200 км при полном баке и заряженной батарее электродвигателя. Автомобиль оборудован полуторалитровым турбомотором в паре с электрической установкой. Суммарная мощность такой комбинации ― 517 л.с. Время разгона до 100 км/ч занимает у Wey Lanshan 4,9 с.