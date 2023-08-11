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Больше 90% образовательных учреждений готовы к 1 сентября в Пензе

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Больше 90% образовательных учреждений в Пензе прошли приемку перед новым учебным годом. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на городское управление образования.

Приемка школ, учреждений дополнительного образования и детских садов проводится в два этапа. Первый этап завершился 11 июля, тогда удалось проверить 107 учреждений из 117. На втором этапе, который проходит с 10 по 16 августа, будут проверены оставшиеся заведения.

К 1 сентября в детских садах № 120 и 21, школах № 18 и 74, а также в корпусе школы № 66 заменили крыши. В школе № 30 выполнен ремонт помещений.

Также на этой неделе проводится проверка детских садов и школ в Липецке. Специальная комиссия оценивает подготовку учреждений к новому учебному году Особое внимание уделяют обеспечению пожарной безопасности.

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