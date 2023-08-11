Дело о гибели ребенка под завалами бревен в Верхневолжье передали в суд

В Тверской области завершено расследование уголовного дела о гибели ребенка, которого придавило скатившимися бревнами. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

По версии следствия, обвиняемый мужчина самовольно занял земельный участок в городе Нелидово и уложил на нем в штабель 112 бревен. Прокладки между рядами и устройства для предотвращения раскатывания применены не были.

Вечером 29 апреля 2023 года к лесоматериалам беспрепятственно подошел мальчик 2012 года рождения. Он залез на бревна и начал подниматься по ним наверх.

«В результате допущенных обвиняемым​ нарушений произошло скатывание бревен, которые придавили малолетнего. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.

Как уточняют «Тверские ведомости», расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В июле сообщалось, что суд в Воронежской области вынес приговор по делу о гибели девятилетней девочки, которую придавило водопроводными трубами. Виновными признаны трое сотрудников организации, проводившей строительные работы.