Несовершеннолетнего курьера мошенников задержали в Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска задержали несовершеннолетнего жителя Тамбовской области, который подозревается в выполнении курьерских услуг для телефонных мошенников. Молодой человек забирал наличные средства у пенсионеров и зачислял их на счета злоумышленников.

Четыре заявления в полицию поступило с начала августа от пожилых жителей Моршанского округа. Пенсионерам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждали, что родственники пенсионеров попали в ДТП и требуются деньги, чтобы уголовное дело не было возбуждено. Пожилые люди соглашались отдать деньги курьеру. Общий ущерб составил 820 тыс. рублей, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Курьер был задержан во время перевода средств через банкомат. Он объяснил, что подработку нашел по объявлению в мессенджере. Часть денег молодой человек оставлял себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Твери 36-летняя женщина лишилась из-за мошенников более 2 млн рублей. Потерпевшая согласилась перевести средства на «безопасный» счет.